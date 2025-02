Tanuki: Pon's Summer bestätigt für den Game Pass ab dem Tag der Veröffentlichung

HQ

Lange Zeit hat Microsoft ziemlich viel Mühe in die Tokyo Game Show gesteckt, wie eine stetig wachsende Anzahl japanischer Spiele für Xbox zeigt. Die Ausgabe 2024 im September war da keine Ausnahme, und eine der Überraschungen hier war Tanuki: Pon's Summer.

Es ist eine scheinbar gemütliche Erfahrung, bei der du in der Rolle eines liebenswerten und flauschigen Waschbär-Postboten Post ausbringst, der gerne ein paar Tricks auf dem Weg macht und Menschen bei verschiedenen Missionen hilft. Klingt das komisch? Es wird noch seltsamer, denn wir werden auch angeln, Baseball spielen, einen Tanuki-Schrein dekorieren, Karaoke singen, Käfer fangen und vieles mehr.

Während des ID@Xbox Showcase am Montagabend haben wir in einem neuen Trailer einen weiteren Blick auf das Spiel geworfen, und es wurde auch bestätigt, dass es vom ersten Tag an im Game Pass enthalten sein wird. Tanuki: Pon's Summer wird Ende dieses Jahres für PC, Switch und Xbox veröffentlicht, und das neue Video finden Sie unten.