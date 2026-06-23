Tankstellen, die beschuldigt werden, KI zur Preiserhöhung einzusetzen

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Eine Reihe von Fahrern in Kalifornien hat eine Klage gegen mehrere große Tankstellen eingereicht, darunter P, Marathon Petroleum, 7-Eleven, Walmart, Circle K und Albertsons, die alle beschuldigt werden, KI-Tools einzusetzen, um die Benzinpreise künstlich hoch zu halten.

Die Beschwerde behauptet, dass all diese Unternehmen ein von Kalibrate bereitgestelltes System zur Preiskoordination genutzt haben, anstatt einen gesunden Wettbewerb zu fördern. Es wird behauptet, dass die Benzinpreise in bestimmten Gebieten im Vergleich zu Gebieten, in denen das System nicht genutzt wurde, um bis zu 30 Prozent pro Liter gestiegen sind.

Die betroffenen Autofahrer fordern nun Schadensersatz. Keines der in der Klageschrift genannten Unternehmen hat sich bisher zu den Vorwürfen geäußert.