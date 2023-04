Tango Gameworks scheint einen Multiplayer-Titel zu entwickeln

HQ

Es ist wirklich schwer zu sagen, wie der typische Tango Gameworks-Titel aussieht. Sie begannen mit purem Horror im The Evil Within-Franchise, lieferten mit Ghostwire Tokyo ein Action-Adventure ab und überraschten uns alle Anfang des Jahres mit einem rhythmusbasierten Beat 'em up in Hi-Fi Rush.

Und es scheint, als würden sie uns auch in Zukunft überraschen. Wie der Benutzer Idle Sloth auf Twitter bemerkt hat, hat das Studio derzeit einige Stellenausschreibungen veröffentlicht, darunter ein Environment Designer, der speziell "Erfahrung in der Spieleentwicklung mit Multiplayer" benötigt.

Tango Gameworks würde das nicht verlangen, wenn es nicht nötig wäre, was wahrscheinlich bedeutet, dass wir etwas Multiplayer-bezogenes haben, auf das wir uns freuen können. Wir gehen jedoch davon aus, dass es eine Weile dauern könnte, bis wir etwas zu sehen bekommen, da das Studio in zwei Jahren zwei Titel auf den Markt gebracht hat, aber wir wissen, dass wir offiziell neugierig sind, was es ist.