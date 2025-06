Tango Gameworks kehrt zurück und stellt neue Website und neuen Look vor

HQ

Als Hi-Fi Rush debütierte und viele beeindruckte, sahen viele Leute das Spiel als den Beginn von Xbox's Antwort auf die Eroberung Asiens, und das alles dank des Know-hows und der Fähigkeiten des Entwicklers Tango Gameworks. Aus diesem Grund war es so überraschend, als bekannt wurde, dass Tango Gameworks geschlossen wird, was viele mit der Frage zurückließ, was die Zukunft für seine Franchises und Projekte bereithielt.

Kurz darauf wurde der Entwickler von Krafton gerettet, und jetzt, eine Weile später, hat Tango Gameworks offiziell wiedereröffnet, was den Fans einen Einblick in sein neues Büro, einen Blick auf die neue Website und sogar die Feststellung gibt, dass es mit der Rekrutierung für ein "unangekündigtes Spiel" begonnen hat.

Wie auf der Website erwähnt, erklärt Tango: "Endlich, nach Monaten des Wartens, ist Tango Gameworks zurück, und zwar auf eine brandneue Art und Weise. Wir haben unsere Seite eröffnet, um unseren Fans und zukünftigen Teammitgliedern einen Einblick in unser Studio zu geben."

Weiter heißt es: "Hinzu kommen unser neues Logo und Branding! Unsere Vision konzentriert sich darauf, wie es sich anfühlt, ein Spiel zu machen, und konzentriert sich auf ein Studio, das wie eine Kreativwerkstatt agiert und Spiele und Erlebnisse entwickelt, die das "handgemachte" Gefühl betonen, das wir in unsere Arbeit stecken."

Was das unangekündigte Spiel betrifft, so wissen wir nur, dass es sich um ein Actionspiel handelt und dass es vom Studio "handgefertigt" werden soll. Da sich die Arbeit an dem Projekt noch in der Anfangsphase befindet, sollten wir in absehbarer Zeit keine viel wichtigeren Neuigkeiten darüber erwarten.