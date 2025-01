Tango Gameworks feiert nach der Abschaltung der Xbox eine große Rückkehr

HQ

Letztes Jahr waren viele schockiert, als Microsoft und Xbox beschlossen, einer Reihe ihrer Entwickler und Studios den Stecker zu ziehen. Es gab ein paar kleinere Namen, die diese Liste bildeten, aber auch ein paar geliebte Titanen, wie der kürzlich geschmähte Arkane Austin und auch der in Japan ansässige Tango Gameworks. Als diese Abschaltung stattfand, dauerte es nicht lange, bis Tango wieder Schlagzeilen machte, mit Plänen, vor einer vollständigen Schließung durch die PUBG: Battlegrounds Muttergesellschaft Krafton Inc. gerettet zu werden, und jetzt, wo wir im neuen Jahr sind, ist dies Wirklichkeit geworden.

In einem Statement zu X verrät Tango Gameworks, dass es wiedergeboren wird und einen "Neuanfang" bekommt, indem es der Krafton-Familie unter dem neuen Namen Krafton Gameworks Inc. beitritt. Ja, es ändert sich nicht viel in Bezug auf den Namensvetter des Entwicklers, was hoffentlich auch bedeutet, dass sich nicht viel in Bezug auf das ändert, was wir von dem talentierten Team erwarten können.

Tango merkt in seiner Erklärung auch an, dass "wir uns darauf freuen, weiterhin Spiele zu entwickeln, die Spielern auf der ganzen Welt Freude bereiten."

Freuen Sie sich, Tango Gameworks wieder zu sehen?