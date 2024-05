Tango Gameworks arbeitete an zwei Projekten, als das Studio eingestellt wurde

HQ

Es gab viele hochgezogene Augenbrauen und heruntergelassene Kinnlade, als Microsoft kürzlich die Schließung seines einzigen japanischen Entwicklers Tango Gameworks ankündigte, trotz des Erfolgs des letztjährigen Hi-Fi Rush.

Während ehemalige Mitarbeiter das Internet nach neuen Jobs durchforsten, erhalten wir einige Hinweise darauf, was das Studio vor der Schließung vorhatte. Jetzt weist der X-Benutzer Timur222 darauf hin, dass der Programmierer Tsuyoshi Okugawa behauptet, vor der Schließung an nicht weniger als zwei verschiedenen unangekündigten Projekten gearbeitet zu haben.

Was genau sie waren, wissen wir noch nicht, aber hoffentlich wird es irgendwann enthüllt. Okugawa hatte zuvor an Ghostwire: Tokyo gearbeitet, aber dass es eine Fortsetzung geben würde, scheint unwahrscheinlich, während ein drittes The Evil Within plausibler erscheint, oder vielleicht stattdessen völlig neue Projekte.