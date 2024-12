Tangled ist der nächste animierte Disney-Film, der ein Live-Action-Remake erhält

Disney liebt seine Live-Action-Remakes, wie wir wissen. Schneewittchen soll nächstes Jahr erscheinen, zusammen mit dem Vaiana-Live-Action-Remake, und wir haben diesen Monat auch Mufasa: Der König der Löwen (der keine Live-Action ist, aber versucht, im Bereich der sprechenden Löwen realistischer zu sein, also werfen wir ihn in einen Topf mit den Remakes).

Laut Deadline wird Tangled die nächste animierte Geschichte sein, die in den Bereich der Live-Action gebracht wird, wobei Michael Gracey von The Greatest Showman derzeit in Gesprächen ist, um Regie zu führen. Der Animationsfilm aus dem Jahr 2010 war Disneys 50. Animationsfilm und brachte dem Studio eine Oscar-Nominierung ein.

Es wird erwartet, dass das Live-Action-Remake einer ähnlichen Geschichte wie Tangled folgen wird, anstatt dem ursprünglichen Rapunzel-Märchen. Es ist zu erwarten, dass Flynn Rider eine etabliertere Rolle einnehmen wird, neben Rapunzel selbst, die mehr tun wird, als nur den ganzen Tag in ihrem Turm zu sitzen.

