Tangle Tower bekommt einen Nachfolger namens The Mermaid's Tongue

SFB Games, der britische Entwickler, der Snipperclips: Cut It Out, Together entwickelt hat und an dem kommenden Crow Country arbeitet und zuvor Tangle Tower vorgestellt hat, hat angekündigt, dass letzteres Spiel endlich einen Nachfolger bekommt.

Während des Day of the Devs: The Game Awards Edition wurde uns gesagt, dass dieses Projekt The Mermaid's Tongue heißt und dass es ein Krimi-Titel sein wird, in dem die Spieler dem Duo Grimoire und Sally erneut helfen, einen neuen Fall zu übernehmen.

Die Inhaltsangabe für die Geschichte des Spiels lautet wie folgt: "In den pechschwarzen Gewässern hinter einem längst verlassenen Fischerdorf wurde der zurückgezogene Kapitän des seltsamsten U-Bootes der Welt ermordet. Manche sagen, der Kapitän sei ein unsterblicher Zeitreisender gewesen. Andere sagen, er sei ein Vampir gewesen, der dazu verdammt war, für immer unter den Wellen verborgen zu bleiben. Nur eines ist sicher: Es liegt an dir, den Mörder zu finden."

Uns wurde gesagt, dass The Mermaid's Tongue im Jahr 2024 für PC und Konsolen erscheinen wird, obwohl die genauen Plattformen und das Datum nicht genannt wurden. Was jedoch klargestellt wurde, ist, dass es eine PC-Demo für das Spiel gibt, die ab sofort gespielt werden kann, und das alles zusätzlich zu einem Trailer, der einen Einblick in das Gameplay in der Praxis gibt.

Schauen Sie sich das unten an.