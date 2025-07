Ich hatte früher sogar ein kleines Tamagotchi. Ich ging durch eine große japanische Phase in meinem Leben und wusste, dass sie in Japan erhältlich waren, also bat ich einen Kampfsporttrainer, der dorthin ging, mir auf seinem Heimweg einen zu kaufen. Gesagt, getan, dieser stämmige Kampfsporttrainer lieferte später ein schockierendes rosa Plastikei mit grünen Details, und meine Karriere als Tamagotchi-Elternteil konnte beginnen. Wie so viele andere hatte auch ich einen steinigen Start mit Tamagotchis, die sich vollgekackt haben und gestorben sind, bevor ich es geschafft habe, dass der kleine Kerl ohne Probleme überlebt.

Erst danach wurde Tamagotchi im Westen bekannt, aber da fühlte ich mich schon fertig mit dem Konzept und habe bis jetzt mit Tamagotchi Plaza für Switch 2 eigentlich nichts Tamagotchi Bezogenes ausprobiert. Deshalb war ich auch sehr gespannt, das Spiel selbst zu rezensieren, anstatt es an einen unserer Kollegen weiterzugeben, um zu sehen, was Bandai Namco sich diesmal ausgedacht hat.

Mäkitchi bin ich also. Damit kann ich leben.

Aber... Glaub mir, wenn ich das sage, es ist völlig anders als dein alter eiförmiger Schlüsselanhänger-Begleiter. Wenn ich das Konzept beschreiben müsste, dann ist es eine Art Animal Crossing meets WarioWare, bei dem der Platz im Titel des Spiels für ein großes Ereignis herausgeputzt werden muss, während man gleichzeitig seine Freunde in der Gegend glücklich macht, und glaubt mir, das erfordert Arbeit. Es gibt 15 Geschäfte/Restaurants in der Gegend, die alle überprüft werden müssen, um die höchste Bewertung zu erhalten, bevor das Festival beginnt.

Das führt zu einem ziemlich skurrilen Spiel, bei dem ich eigentlich nicht viel anderes mache, als in einer Art Hub-Welt zu arbeiten, was in der Praxis Minispiele bedeutet. Um das Restaurant auf Vordermann zu bringen, muss man das Essen für die Kunden kochen und dies mit immer schwieriger werdenden Rezepten auf die bestmögliche Art und Weise tun. Der Essensteil ist das lustigste Minispiel - aber leider ist es auch nicht sehr gut, weil es sich so wiederholt. Wenn man die Kunden glücklicher macht, zahlen sie mehr für ihr Essen, Geld, das man dann verwenden kann, um die Dinge aufzupeppen.

Kochen ist das beste Minispiel, aber selbst das macht nicht besonders viel Spaß für mehr als 20 Minuten.

Wie ihr vielleicht schon erraten habt, bin ich nicht ganz positiv über das Spiel, und das ist absolut richtig. Eines der bizarrsten Dinge ist, dass es eine Menge Text gibt, auf den man über ein unglaublich klobiges Menüsystem stößt. Man kann ganze Wände mit unsinnigem Text von seinem Chef bekommen, in einem Projekt, das eigentlich gar keinen Text benötigen sollte. Auf der anderen Seite bekommt man keinen Text, wo er gerechtfertigt sein könnte, was zu einer Art Versuch und Irrtum-Ansatz führt, der nie besonders angenehm ist.

Den Minispielen fehlen Anleitungen gänzlich, aber ansonsten ist das Spiel sehr textlastig mit komplizierten Menüs.

Die Aufgabe zu haben, Mangas zu erstellen, die auf Charakteren basieren, bei denen man alle Tamagotchi-Namen kennen muss, ist einfach frustrierend, vor allem, weil andere Informationen fehlen, was bedeutet, dass man ein paar Mal Fehler machen wird, bevor man den Dreh raus hat. Fast noch schlimmer ist das Fitnessstudio, wo Tamagotchis hereinkommen und nach Sixpack-Bauchmuskeln fragen können oder modebewusste weibliche Charaktere nach schöneren Beinen fragen, woraufhin man sie mit den Bumper-Knöpfen auf völlig unlogische Weise trainieren muss. Und reden wir noch nicht einmal über das Karaoke, es fühlt sich an, als würden die Knöpfe nicht einmal funktionieren...

Nach zehn Stunden hat man so ziemlich alles gesehen, was Tamagotchi Plaza zu bieten hat und hat schon genug von den Minispielen, die zwar charmant, aber nie unterhaltsam oder herausfordernd sind, wenn man den Dreh raus hat. Die Dialoge werden schnell langatmig und wiederholend, und um irgendwohin zu gelangen, ist viel Arbeit erforderlich. Ich verstehe, dass ich als 48-jähriger Mann vielleicht nicht die primäre Zielgruppe bin, aber auf der anderen Seite glaube ich auch nicht, dass Kinder spielen können, angesichts des ganzen Textes und der unklaren Minispiele.

Man kann herumlaufen, aber leider gibt es nicht viel zu tun.

Was ich damit sagen will, ist, kurz gesagt, spart euer Geld und macht etwas, das mehr Spaß macht. Tamagotchi Plaza ist definitiv eure Zeit nicht wert, und selbst diejenigen, die Tamagotchis wirklich lieben, werden hier nichts finden, was sie genießen können... leider.