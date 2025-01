Talon Esports und PSG beenden League of Legends Partnerschaft

HQ

Die Ära von PSG.Talon ist zu Ende. Die gemeinsame E-Sport-Anstrengung von Talon Esports und Paris-Saint Germain, der E-Sport-Abteilung der französischen Seite Ligue 1, wird nicht mehr in Kraft sein, da die beiden Parteien beschlossen haben, ihre Zusammenarbeit abzuschließen.

Dies wurde in einer Pressemitteilung bekräftigt, in der direkt erwähnt wurde, dass "diese gemeinsame Entscheidung die sich entwickelnden Prioritäten und Strategien beider Organisationen widerspiegelt. Wir sind sehr stolz auf die Erfolge, die wir gemeinsam erzielt haben, und diese Partnerschaft wird als eine der ikonischsten Kooperationen in der Geschichte des Esports in Erinnerung bleiben."

Was die Zukunft für beide Parteien bereithält und wie sich diese Entscheidung auf ihre Position im Wettbewerb League of Legends auswirken wird, bleibt abzuwarten. Talon hat gesagt, dass sie weiterhin im LCP tätig sein wird, aber zweifellos wird diese Spaltung auf die eine oder andere Weise Auswirkungen haben. Was wir auch wissen, ist, dass beide Parteien gesagt haben, dass sie "offen für zukünftige Kooperationen" sind, was darauf hindeutet, dass sie möglicherweise wieder zusammenarbeiten werden, wenn sich die richtige Gelegenheit ergibt.