Talk to Me und Bring Her Back Regisseure enthüllen ihren nächsten Film

Nun, das ist sicherlich ein Abschied, den nur wenige hätten kommen sehen. Nachdem sie mit "Talk to Me" und "Bring Her Back " zwei bahnbrechende Horrorfilme gedreht haben, werden Danny und Michael Philippou als nächstes an einem Dokumentarfilm arbeiten. Ein Dokumentarfilm, der sich ausgerechnet um das Deathmatch-Wrestling dreht.

Im Gespräch mit DiscussingFilm gaben sie einige Details über das kommende Projekt, das sie zwischen Talk to Me und Bring Her Back gedreht haben. "Es ist wie professionelles Wrestling, aber eine extreme Version davon, es ist extreme Performance-Kunst", sagte Michael. "Mit Glas, Stacheldraht, Reißzwecken. Wir hatten es zwischen Talk to Me & Bring Her Back... Hoffentlich wird das Anfang nächsten Jahres Premiere haben."

Deathmatch-Wrestling, das oft dafür kritisiert wird, dass es sich vor allem anderen auf Gewalt konzentriert, kann manchmal ein ziemlich kontroverses Thema sein. Es wird interessant sein zu sehen, wie es in der kommenden Dokumentation dargestellt wird.