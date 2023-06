Talk To Me sieht im neuen Trailer furchterregend aus

HQ

Erinnerst du dich an die High School, in der du und deine Freunde jeden Tag abhingen und dann abends eine dämonische Hand ergriffen und den Geist in dir in Besitz nehmen ließen? Wenn Sie denken: "Wovon um alles in der Welt redest du?", ist das wahrscheinlich eine gute Sache, denn so wie es aussieht, scheint die oben genannte Aktivität nicht allzu viel Spaß zu machen.

Der kommende Horrorfilm von A24 hat gerade seinen zweiten Trailer veröffentlicht, und wir müssen sagen, dass Talk To Me wie einer der experimentellsten Horrorfilme der letzten Zeit aussieht. Wie gesagt, es geht um eine Gruppe von Freunden, die sich mit einem seltsamen, körperlosen Unterarm an den Händen halten und sich vom Geist in ihrem Inneren in Besitz nehmen lassen.

Wie so oft bei Idioten in Horrorfilmen lassen sie es bald zu weit gehen und es folgen einige schreckliche Eskapaden. Schaut euch den Trailer unten an und lasst uns wissen, ob ihr Talk To Me sehen werdet, wenn es am 28. Juli erscheint.