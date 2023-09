Talk to Me ist der erfolgreichste Horrorfilm von A24 in den USA

Nur wenige Filme erschütterten die Kinobesucher so sehr wie Hereditary, als er vor fünf Jahren auf die Leinwand kam. Ein absoluter Horrorerfolg, der mit seinem rohen und manchmal schockierenden Inhalt sowohl beim Publikum als auch bei den Kritikern ein Hit war. Aus diesen Gründen war Hereditary auch der mit Abstand erfolgreichste Horrorfilm für das A24-Studio, zumindest bis jetzt.

Denn in den USA wurde er nun von A24s neuester Veröffentlichung, Talk to Me, dem mit Abstand größten Horrorfilm des Jahres, besiegt, der bisher 65 Millionen US-Dollar eingespielt hat. Sehr beeindruckend, wenn man bedenkt, mit welch magerem Drehbudget von 4,5 Millionen US-Dollar die Filmemacher arbeiteten. Talk to Me hat jedoch noch einen weiten Weg vor sich, um das gleiche Niveau wie Hereditary zu erreichen, das weltweit 82 Millionen US-Dollar einspielte.

Hast du Talk to Me gesehen und was denkst du darüber?