Tales of the Underworld wird im Mai die kriminelle Schattenseite von Star Wars erkunden

Es ist fast Star Wars Day (May the Fourth ), der Tag, an dem Fans der langjährigen Sci-Fi-Franchise zusammenkommen, um die Galaxie von vor langer, langer Zeit zu feiern. Wie wir es oft von Disney erwarten, um dieses Datum zu markieren, wird ein neues Projekt auf Disney+ kommen, und dies wird nicht die bereitsStar Wars: Visions angekündigte dritte Staffel sein. Vielmehr können wir mehr anthologische "Tales of" -Action erwarten.

Nach Tales of the Jedi und Tales of the Empire folgt Tales of the Underworld, eine Serie, die erwartungsgemäß ein Schlaglicht auf die kriminelle Unterwelt des Star Wars -Universums wirft. Die Serie wird insgesamt sechs kurze Episoden bieten, und was sie abdecken wird und um wen sie sich drehen werden, erfahren wir Folgendes:

"Tales of the Underworld ist eine sechsteilige Reise, die zwei berüchtigten Kopfgeldjägern folgt: der ehemaligen Attentäterin der dunklen Seite, Asajj Ventress, die eine neue Chance im Leben erhält und mit einem unerwarteten neuen Verbündeten auf die Flucht gehen muss, und dem Gesetzlosen Cad Bane, der sich seiner Vergangenheit stellt, als er einen alten Freund konfrontiert, der jetzt ein Marshal auf der anderen Seite des Gesetzes ist."

Es ist unklar, ob es weitere Gauner geben wird, aber wir werden nicht allzu lange warten müssen, um es herauszufinden, denn Tales of the Underworld debütiert am 4. Mai in voller Länge auf Disney+. Den vollständigen Trailer zur Show könnt ihr euch unten ansehen.