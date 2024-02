Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles enthüllt ersten Trailer

Paramount hat soeben den ersten Trailer zur neuen Zeichentrickserie Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles enthüllt. In dem 30-sekündigen Teaser sehen wir nicht viel, aber wir bekommen einen guten Einblick in den Animationsstil und können einiges über die Handlung ableiten.

Diese Serie wird in der gleichen Welt wie Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem spielen, und so wie es aussieht, wird sie als Fortsetzung dieses Films fungieren, in dem jeder die Schildkröten liebt, die ihnen folgen, um New York vor Superfly zu retten.

Sie kämpfen gegen Roboter und weitere Bösewichte in einem neuen 2D-Look, der den Stil hat, den man von einer Serie nach Mutant Mayhem erwarten würde. Es erscheint diesen Sommer, also haltet Ausschau nach weiteren Informationen.