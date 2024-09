Tales of the Shire Vorschau: Eine komplett erwartete Reise

HQ

Im September gab es einige verheerende Nachrichten in der Welt der Videospiele. Seien es weitere Entlassungen, große Spielabsagen, verrückte Hardware-Ankündigungen und vielleicht am niederschmetterndsten von allen, die Nachricht von Entwickler Wētā Workshop, dass es nicht mehr den geplanten Start für 2024 für das kommende charmante The Lord of the Rings Lebenssimulationsspiel Tales of the Shire geben wird. Obwohl ich fest daran glaube, Entwicklern die Zeit zu geben, die sie brauchen, um ein qualitativ hochwertiges Projekt abzuliefern, traf mich diese Ankündigung wie ein Ork-Helm bis zu den Zehen und zerstörte meine Hoffnungen auf eine entspannte Urlaubszeit, in der ich um die Shire watschele und mich einfach nur im einfachen Hobbit-Leben sonne. Als also Anfang dieser Woche die Gelegenheit in meinem Posteingang landete, in Tales of the Shire einzutauchen, ergriff ich die Chance wie ein hungriger Uruk-hai, als er hörte, dass Fleisch wieder auf der Speisekarte steht.

In der vergangenen Woche habe ich sehr wenig getan. Absichtlich, darf ich hinzufügen. Nachdem ich mehr als 20 Minuten mit Tales of the Shire verbracht hatte, wie ich es damals beim Summer Game Fest getan hatte, fiel mir sofort auf, dass es in diesem Spiel darum geht, das rudimentäre, absolut respektable, unerwartete Leben als Hobbit in den hügeligen Feldern der Shire zu umarmen. Wētā Workshop hat die reine Essenz des Shire Lebens in diesem Spiel eingefangen, und ja, das bedeutet, dass es langsam voranschreitet, wenig Spannung hat, minimale mechanische Tiefe, absolut keine Gefahr, aber so viel Charme, dass man es in Flaschen abfüllen und den Durst der Armeen von Mordor stillen könnte.

Lassen Sie mich ein Bild für Sie malen. Zum Auftakt entwirfst du deinen Hobbit. Dies ist ein ziemlich traditionelles Charaktererstellungssystem, bei dem du zwischen Geschlecht, Körpergrößen, Frisuren, Haarfarbe, Gesichtszügen und grundlegender Kleidung wechseln und dann letztendlich einen Namen wählen kannst. Tales of the Shire bietet viele passende Optionen über ein Scrollrad, wenn Sie keine Lust haben, selbst einen Namen einzugeben, etwas, das ich angenommen habe und mich für einen sehr passenden Hobbit-Namen von Bingo Diggle entschieden habe. Von hier aus wirst du von einem gewissen wandernden Zauberer, der in Grau gekleidet ist, in die Welt eingeführt, bevor du dich in einer kleinen Gemeinschaft wiederfindest, die das glückselige Bywater bildet, und von einem der Einheimischen die Führung erhältst, der dich schließlich bis vor die Haustür des verfallenen und völlig unanständigen Hobbitlochs führt, das du geerbt hast.

Tales of the Shire präsentiert dann eine Reihe von unkomplizierten und einfachen Quests, die dir helfen, deinen Platz in der Welt zu finden. Diese reichen vom Erlernen der Grundlagen des Pflanzenbaus und der Pflege von Feldfrüchten bis hin zur Suche nach Zutaten und Gegenständen, die in den Kochelementen verwendet werden, die auch eines der wichtigsten sozialen Merkmale des Spiels sind. Wenn wir darüber sprechen, werden Sie auch vielen Einheimischen vorgestellt und müssen sogar einige zu einem Essen einladen, das Sie kochen und idealerweise auf ihren Geschmack und ihre Interessen zuschneiden müssen. Zugegeben, das ist nicht sehr komplex, denn während des Kennenlernens jedes Einheimischen werden Sie seine Ernährungsinteressen zur Kenntnis nehmen und sogar Rezepte lernen, die er bevorzugt, damit Sie diese bei der Auswahl Ihrer Gerichte beim Spielen mit der Kochsuite nutzen können. Was die Zubereitung einer Mahlzeit betrifft, so ist dies auch sehr rudimentär, bis zu dem Punkt, an dem es hauptsächlich darum geht, die Stückigkeit und Zartheit eines Gerichts an das anzupassen, was jeder Gast zu schätzen weiß, und das alles mit einer Cooking Mama -ähnlichen Mechanik, die sehr, sehr wenig Tiefe hat.

Zu Beginn des Abenteuers denkt man nicht lange über die Komplexität von Tales of the Shire nach, sondern ist einfach nur von der süßen, charmanten Natur und der fantastischen und lebendigen Version des Shire gefesselt, die Wētā Workshop geschaffen hat. Je mehr Zeit du jedoch mit dem Spiel verbringst, desto mehr beginnst du zu erkennen, dass der Mangel an Komplexität das größte Problem dieses Spiels sein könnte. Ich sage das, weil einige der Quests einfach schlecht sind. Du reist durch Bywater, sprichst mit den Einheimischen und erfüllst ziemlich eindimensionale und uninspirierende Fetch-Quests. Du wirst Deine Zeit damit verbringen, absolut nichts anderes zu tun, als darauf zu warten, dass die Sonne untergeht, damit Du ins Bett gehen und das Wachstum Deiner Pflanzen leicht vorantreiben oder möglicherweise sogar den Wechsel der schnelllebigen Jahreszeiten erleben kannst. Sie werden in die Denkweise eines Rentners schlüpfen, Ihre Möbel geringfügig umstellen, Stunden am Seeufer verbringen, um Bachforellen zu angeln, oder einfach um die Welt wandern, möglicherweise mit dem Endziel, den Tag bei The Green Dragon für ein Bier ausklingen zu lassen. Die Tatsache, dass die Welt ziemlich starr und steif ist, um herumzulaufen, lindert dieses Problem nicht, und obwohl ich gehofft hatte, dass Tales of the Shire eher einem Mittelerde Animal Crossing ähneln würde, bedeutet der deutliche Mangel an mechanischer Tiefe und Komplexität, dass die beiden Spiele nicht wirklich im selben Kopfraum existieren.

Doch obwohl dies der Fall ist, kann ich mich des Eindrucks nicht erwehren, dass Wētā Workshop die anstehende Aufgabe mit Bravour erledigt hat. Hobbits sind notorisch einfache und langweilige Kreaturen, die ein kleines und abenteuerliches Leben führen, und genau das hat der Entwickler auch hier geboten: eine Hobbit-Simulation ohne jede Abweichung. Tales of the Shire ist ein Spiel, in dem man im Grunde nichts tut, stundenlang, ohne jegliche Auswirkungen, und obwohl das wie eine schreckliche Designentscheidung erscheinen mag - und es wahrscheinlich für fast jedes andere Projekt wäre - hier... Es funktioniert irgendwie.

Tales of the Shire wird dich nicht herausfordern, dich nicht auf Trab halten, frustrieren, verwirren, verwirren, überraschen oder begeistern, aber was es tun wird, ist ein breites Grinsen auf deinem Gesicht zu hinterlassen, während du gedankenlos über die üppigen und lebendigen Hügel der Shire hüpfst und ein Leben ohne die Sorgen umarmst, die wir alle nur allzu gut kennen. Machen Sie also mit diesen Informationen, wie Sie es für richtig halten. Ich für meinen Teil bin vollkommen glücklich, ein Leben ohne Konsequenzen zu führen und die unanständigen Beutlin finster zu betrachten, während sie sich auf ihre großen Abenteuer begeben. Wer braucht schon Gefahr, wenn man Po-tay-Zehen und ordentlich gebügelte Taschentücher hat?