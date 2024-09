Tales of the Shire verschoben auf 2025

HQ

Kürzlich haben wir über eine Tales of the Shire -Präsentation berichtet, die für Ende dieses Monats geplant war. Verständlicherweise hat das wieder etwas Aufmerksamkeit auf das Spiel gelenkt und den Fans Hoffnung gegeben, dass wir möglicherweise bald ein Veröffentlichungsdatum sehen würden.

Anstatt jedoch eine Veröffentlichung im Jahr 2024 zu erhalten, hat Wētā Workshop das Spiel von diesem Jahr auf Anfang nächsten verschoben. Es gab keinen besonderen Grund dafür, außer dass das Spiel einfach mehr Zeit braucht, was ihm ein besseres Gefühl von Glanz verleihen wird.

Tales of the Shire ist eine kommende Lebenssimulation, in der du als Hobbit spielen kannst. Dein kleines Hobbit-Zuhause zu pflegen und ein möglichst friedliches Leben zu führen, klingt sehr entspannend. Daher freuen wir uns darauf, später in diesem Monat und Anfang nächsten Jahres mehr über dieses Spiel zu erfahren.