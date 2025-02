Tales of the Shire verschiebt den Beginn von Hobbits Leben auf den 29. Juli

HQ

In Mittelerde gibt es wieder Ärger. Aber dieses Mal geht es nicht um Kritik an Gollum oder Die Ringe der Macht, sondern um eine erneute Verzögerung für die definitive Hobbit-Simulation, Tales of the Shire.

In einem neuen Social-Media-Post bestätigt Weta Workshop Studio, dass das neue Veröffentlichungsdatum für das Spiel (das ursprünglich im vergangenen Dezember erscheinen sollte) nun der 29. Juli 2025 sein wird. Der Grund, warum sie angeboten haben, ist, dass sie die Veröffentlichung gleichzeitig auf PC und Konsolen haben wollen, und es scheint, dass diese Versionen im Moment noch nicht ganz ausgefeilt sind.

Wir haben Tale of the Shire bereits ausprobiert und haben erste Eindrücke davon, was es zu bieten hat, aber es ist ein sehr ruhiger Simulationstitel, in dem du das Leben eines Hobbits reibungslos und friedlich genießen wirst. Etwas, auf das wir uns alle freuen, wenn es diesen Sommer so gut wie möglich optimiert wird.