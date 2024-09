Tales of the Shire Showcase für Ende des Monats angekündigt

HQ

Gute Nachrichten, Mittelerde und andere Hobbit-Genießer! Entwickler Wētā Workshop und Publisher Private Division haben einen bevorstehenden Showcase für Tales of the Shire angekündigt.

Das Showcase findet am jährlichen Hobbit Day (dem Geburtstag von Frodo und Bilbo Beutlin) am 22. September um genau 18:30 Uhr BST / 19:30 Uhr MESZ statt und wird scheinbar einen tieferen Einblick in das Spiel geben und uns hoffentlich endlich genau sagen, wann es auf PC und Konsolen erscheinen wird.

Wenn ihr auf der Suche nach zusätzlichen Tales of the Shire Inhalten seid, die ihr euch im Vorfeld dieses Events ansehen könnt, lest euch unsere neueste Vorschau des Spiels hier durch und schaut euch sogar unser Interview mit den Mittelerde-Experten unter Wētā Workshop unten an.