Tales of the Shire sehnt sich nach einem ruhigen Leben als Hobbit mit erstem Trailer

HQ

Wie vor ein paar Wochen versprochen, haben Private Division und Wētā Workshop endlich Tale of the Shire enthüllt, ihre Lebenssimulation, ein wahrer Hobbit des Auenlandes zu sein und ein friedliches Leben in Mittelerde zu führen.

Dieser Titel führt uns in das bezaubernde Bywater, wo wir Landwirtschaft betreiben, Beziehungen aufbauen, kochen und das bestmögliche Fest für das Dorf organisieren müssen, um offizielle Anerkennung zu erhalten. Das Studio hat einen Trailer vorbereitet, der so gemütlich ist wie seine Prämisse, den Sie sich unten ansehen können.

HQ

"Wir freuen uns, den Spielern die Möglichkeit zu geben, ihre Fantasien wahr werden zu lassen und das einfache Leben eines Auenland-Hobbits zu leben", sagt Kelly Tyson, Produktmanagerin von Wētā Workshop. "Tales of the Shire bringt eine willkommene neue Dimension in die Art und Weise, wie Fans Mittelerde erleben können, gewürzt mit vielen erhebenden, Hobbit-zentrierten Mechaniken, um Neulinge des Genres für sich zu gewinnen.

Dies ist bei weitem das einzigartigste Herr der Ringe-Spiel, das wir je gesehen haben. Während der Rest immer zum Action-Teil tendiert und Mittelerde vor Sauron oder einem anderen uralten Übel rettet, werden wir dieses Mal gebeten, die schwierigste Aufgabe zu erfüllen, die möglich ist: ein Hobbit zu sein und nicht auf Abenteuer zu gehen. Tales of the Shire erscheint in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 für PC, PS5, Xbox Series und Nintendo Switch, zu einem noch festzulegenden Zeitpunkt.