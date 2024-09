Tales of the Shire für den Start im März 2025

HQ

Bis vor ein paar Tagen hatten wir noch den Eindruck, dass das entzückende The Lord of the Rings Lebenssimulationsprojekt Tales of the Shire noch vor Ende des Jahres erscheinen würde. Entwickler Wētā Workshop hat jedoch kürzlich bestätigt, dass dies nicht der Fall sein wird, da sich der Titel auf irgendwann im Jahr 2025 verzögert hat.

Jetzt, im Rahmen des gestrigen Hobbit Day -Verfahrens, bei dem alles gefeiert wird, was The Lord of the Rings ist, hat der Entwickler nun ein festes Datum auf Tales of the Shire gesetzt und enthüllt, dass der Titel im März 2025 erscheinen wird, am 25., um genau zu sein.

HQ

Während wir die Tage bis zu dieser Veröffentlichung zählen, könnt ihr hier vorbeischauen, um unsere jüngste Vorschau des schönen Titels zu lesen.