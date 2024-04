Tales of the Shire bekommt diesen Monat endlich seinen Trailer

HQ

Der Entwickler Wētā Workshop hat seit Wochen einen Trailer für sein kommendes gemütliches Life-Sim-Spiel Tales of the Shire angeteasert, das in Mittelerde spielt. Zum Glück ist es endlich an der Zeit zu wissen, wann dies tatsächlich ankommen wird.

Auf dem X-Account des Spiels wurde bestätigt, dass ein Trailer für das Spiel am 22. April erscheinen wird, was bedeutet, dass wir einen viel besseren Blick auf das Projekt werfen und hoffentlich auch ein festes Datum dafür haben, wann es noch in diesem Jahr auf PC und Konsolen erscheinen soll.

Für alle, die nicht wissen, worum es in diesem Spiel gehen wird, heißt es in der offiziellen Beschreibung: "Dein gemütliches Hobbit-Leben erwartet dich in Tales of the Shire, einem herzerwärmenden, neuen Der Herr der Ringe-Spiel™, das 2024 für Konsole und PC erscheinen soll."

Freust du dich darauf, in Hobbiton Wurzeln zu schlagen?