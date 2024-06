Tales of Kenzera: Zau Schöpfer verrät, dass er seit der Veröffentlichung des Spiels von Rassismus betroffen ist

HQ

Während Gaming einen langen Weg zurückgelegt hat, wenn es um Vielfalt und Inklusion geht, belästigen einige Spieler leider immer noch gerne andere aufgrund ihres Geschlechts, ihrer ethnischen Zugehörigkeit, ihrer sexuellen Orientierung usw. Abubakar Salim, der Schöpfer von Tales of Kenzera: Zau, ist kürzlich auf X gesprungen, um die Belästigung anzusprechen, die er nach der Veröffentlichung des Spiels erhalten hat.

"Wir sind mit ständiger gezielter Belästigung durch Menschen konfrontiert, die Vielfalt als Bedrohung sehen, durch Menschen, die sich die riesige Landschaft der modernen Medien ansehen und entscheiden, dass alles, was sie nicht anspricht oder sich um sie dreht, unnötig und unauthentisch ist", sagte er.

"Wenn es Leute gibt, die in einem Spiel nicht so sind wie du, möchte ich, dass du weißt, dass das Spiel immer noch für dich ist. Wenn die Charaktere einer anderen Rasse oder einem anderen Geschlecht oder einer anderen Ideologie oder einer anderen Perspektive angehören, bedeutet das nicht, dass das Spiel nichts für dich ist. Es kann immer noch für Sie sein. Es ist eine Gelegenheit, in reichen neuen Welten zu leben, verschiedene Perspektiven zu erkunden, verschiedene Kulturen zu erkunden", fuhr er fort.

Salim kündigte später an, dass er eine Preissenkung für sein Spiel festlegen würde, wenn es auf Switch erscheint, da er glaubt, dass es den gleichen Betrag wie eine Pizza kosten sollte.

