Tales of Kenzera: Zau-Entwickler Surgent Studios enthüllt neues Projekt, das vom Palworld-Hersteller veröffentlicht wird

Nach der mittelmäßigen kommerziellen Leistung von Tales of Kenzera: Zau geriet der Entwickler Surgent Studios in eine schwierige Phase, in der die Zukunft des Unternehmens ernsthaft in der Luft lag. Es kam zu Entlassungen und Mitarbeitern wurden entlassen, während die Suche nach einem neuen Verlagspartner begann, der bei der Finanzierung des nächsten Projekts helfen konnte. Überraschenderweise kam dies in Form von Pocketpair, dem Schöpfer von Palworld, der nach dem immensen Erfolg des Titels, der Kreaturen fängt, beschloss, in das Verlagsgeschäft einzusteigen. Surgent wurde gerettet.

Jetzt, ein paar Monate später, ist Surgent bereit, sein nächstes Projekt zu präsentieren. Dieses Spiel ist als Dead Take bekannt und es ist ein Horrortitel, bei dem sich alles um die Macht und Korruption dreht, die die Unterhaltungsindustrie plagen.

In der offiziellen Synopsis des Spiels heißt es: "In Dead Take werden die Spieler die glitzernde Fassade der Unterhaltungsindustrie abschälen, um ihre dunkelsten Geheimnisse zu enthüllen."

Andernfalls wird uns gesagt, dass das Spiel eine "beeindruckende Aufstellung von Schauspielern" haben wird und dass es ein "packendes erzählerisches Erlebnis" bieten wird. Wer die Schauspieler sind, können wir davon ausgehen, dass diese in den nächsten Wochen enthüllt werden.

In Bezug auf Dead Take sagte Surgent CEO Abubakar Salim: "Wir sind aus einem bestimmten Grund geheimnisvoll. Das Thema dieses Spiels ist heikel und trifft es sehr nahe. Wenn es rauskommt, und es wird nicht mehr lange dauern, bis es soweit ist, möchte ich, dass die Spieler denken: 'Ich kann nicht glauben, dass sie das tatsächlich getan haben.'

Dead Take wird später in diesem Jahr auf dem PC erscheinen, und ihr könnt euch den Enthüllungstrailer für das Spiel unten ansehen.