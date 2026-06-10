Tales of Eternia ist nach zwei Jahrzehnten mit einem atemberaubenden Remaster zurück

Ein Spiel, das während der gestrigen Nintendo Direct-Übertragung angekündigt wurde, aber im Trubel etwas verloren ging, war Tales of Eternia Remastered. Es soll für PC, PlayStation, Switch und Xbox erscheinen – unterscheidet sich aber deutlich von den anderen Remastern von Bandai Namco.

Dies ist das dritte Tales-of-Spiel der Reihe und wurde ursprünglich im Jahr 2000 für PlayStation (ja, das erste) veröffentlicht. Das ist in diesem Zusammenhang wichtig, denn Bandai Namco hat das Spiel nicht überremastert; Im Gegenteil, sie haben die wunderschöne Pixelkunst bewahrt. Das bedeutet, dass wir uns auf ein wirklich charmantes, klassisches japanisches RPG freuen können, wenn das Remaster am 16. Oktober erscheint. Was genau wurde also remastert? Nun, die Pressemitteilung besagt:

"Tales of Eternia Remastered verbessert das Spielerlebnis erheblich mit einer Vielzahl verbesserter Quality-of-Life-Funktionen, darunter Zielsymbole, die Möglichkeit, Gegnerbegegnungen zu deaktivieren, und den Hochgeschwindigkeitsmodus während des Auto-Kampfes, was die Reise für Neulinge und zurückkehrende Spieler reibungsloser denn je macht. Außerdem können Spieler Grafik- und Soundeinstellungen umschalten, um nahtlos zwischen remasterten Grafiken und den Originalgrafiken zu wechseln."

Tales of Eternia wurde einige Jahre später auf der PSP neu veröffentlicht, aber das ist über 20 Jahre her. In Kombination mit der Tatsache, dass es weithin als eines der besten Spiele der Reihe gilt (es war so beliebt, dass später ein Anime basierend auf der Geschichte produziert wurde), ist es jedes Mal sehr gefragt, wenn Bandai Namco klassische Teile der Tales-of-Reihe erneut aufgegriffen hat, also verpassen Sie das nicht.

Sieh dir unten den Trailer an.