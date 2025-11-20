Tales of Berseria Remastered bietet eine aktualisierte Version von Bandai Namcos klassischem Abenteuer

Die Tales-of-Reihe von Bandai Namco war schon immer eine großartige Option für alle, die klassische japanische Rollenspiele traditioneller Art genießen möchten. Und nach der Veröffentlichung von drei Remastern populärer Titel der Serie – Tales of Symphonia Remastered, Tales of Graces f Remastered und Tales of Xillia Remastered – ist es nun Zeit für ein viertes Album.

Diesmal ist es Tales of Berseria Remastered, das am 27. Februar für PC, PlayStation, Switch und Xbox erscheinen wird. Das Abenteuer ist eine Rachegeschichte, in der wir die Rolle von Velvet Crowe übernehmen, dessen Leben nach einem brutalen Verrat zerstört wurde.

Schaut euch unten den ersten Trailer und einige Screenshots an, die ein wenig von der Geschichte, wichtige Charaktere und etwas Gameplay zeigen.