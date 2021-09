Tales of Arise: Videoüberblick veranschaulicht Nebenaktivitäten, Kampfgeschehen und Handlung

HQ

Square Enix möchte mit einem kompakten Video auf die bevorstehende Veröffentlichung von Tales of Arise am Freitag hinweisen. In einem neuen Trailer werden die meisten Dinge aufgedröselt, die Fans vor dem Spielen möglicherweise interessieren könnten. Viele der aufgeführten Informationen sind zu diesem Zeitpunkt bereits bekannt, aber wer keine Lust hat, unsere umfangreichen Vorschauberichte zu lesen, findet im Video einen guten Überblick.

Abgesehen von der Geschichte und den Charakteren, mit denen wir diese Reise gemeinsam erleben, wird auch über die Präsentation gesprochen, die einen atmosphärischen Cel-Shading-Filter über das Geschehen legt. Das Kampfsystem wird mit vielen seiner auffälligen Facetten präsentiert und wir erfahren, wie das Fortschrittssystem in das JRPG integriert wurde. Fernab der Hauptgeschichte warten Nebenbeschäftigungen auf uns, darunter das Sammeln von Eulen, Angel-Partien und ein eigener Bauernhof, der von euch bewirtschaftet werden will. Natürlich wird auch das Absolvieren der beliebten Freundschaftsepisoden zwischen den Mitgliedern eurer Party eine Rolle spielen, sobald Tales of Arise am 10. September zusammen mit einigen anderen starken Spielen erscheint. Der Titel wird auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series und PC veröffentlicht.