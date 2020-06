Tales of Arise verzögert sich doch, kein neues Veröffentlichungsfenster in Sicht

Bandai Namco plante ursprünglich, den nächsten Eintrag im langjährigen Tales-of-Franchise später in diesem Jahr zu veröffentlichen, doch das wird nicht länger geschehen. In einem knappen Beitrag erklärt der Game Producer Yusuke Tomizawa, dass sich Tales of Arise auf unbestimmte Zeit verzögern wird. Das Team benötige mehr Zeit, um "die Qualität zu erreichen und die großartige Erfahrung zu bieten", die das Studio seinen Spielern mit auf den Weg geben möchte. Ein neues Veröffentlichungszeitfenster wurde nicht genannt.