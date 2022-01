Tales of Arise: Ufotable lässt Alphen und Shionne gegen Vholran kämpfen

HQ

Das Animationsstudio Ufotable (Fate/Zero, Kimetsu no Yaiba und Tales of Zestiria the X) hat heute ohne ersichtlichen Grund ein aufwändig animiertes Video zu Tales of Arise veröffentlicht. Die dargestellten Szenen enthalten Spoiler, falls ihr das Rollenspiel noch nicht gesehen habt. Das Unternehmen deutet den übergeordneten Konflikt zwischen den beiden Völkern von Dahna und Rena an und zeigt anschließend einen effektvollen Kampf zwischen den Helden dieser Geschichte und dem Bösewicht Vholran. Tales of Arise hat letztes Jahr über 1,5 Millionen Kopien verkaufen können und in unserer Kritik erfahrt ihr mehr über das Spiel.