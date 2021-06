Tales of Arise: Trailer zeigt zwei weitere Charaktere und einen unheilvollen Widersacher

Tales of Arise war am Abend ebenfalls ein Thema, weil Bandai Namco ein neues Video des JRPGs präsentierte. Zwei weitere Gruppenmitglieder (Kisara und Dohalim) wurden darin vorgestellt und wir bekommen einen finsteren Schwertkämpfer zu Gesicht, der es aus irgendeinem Grund auf Alphen abgesehen zu haben scheint. Neben dieser unheilvollen Begegnung dürfen wir einige sehr hübsche Eindrücke der Umgebung Elde Menancia aufnehmen. Kommende Woche gibt es sicherlich noch mehr vom Spiel zu sehen, denn Bandai Namcos E3-Präsentation findet am Abend des 15. Juni statt. Tales of Arise erscheint am 10. September für PC, Xbox One, Xbox Series, Playstation 4 und Playstation 5.