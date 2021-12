Tales of Arise erlaubt nun Übertragung von Spieldaten zwischen Konsolengenerationen

HQ

Wer zu Weihnachten das Glück hat, auf die aktuellen Konsolen von Sony und Microsoft umzusteigen, der wird mit der Einrichtung dieser Systeme sicher einige Zeit beschäftigt sein. Die Übertragung von Spieldaten zwischen den Konsolengeneration ist längst nicht so einfach, wie uns das die Verantwortlichen gerne glauben machen wollen, da es für die Entwickler keine einheitlichen Richtlinien gibt. Bandai Namco hat in Tales of Arise nun zum Beispiel eine Option zur manuellen Übertragung von Speicherständen integriert, die es Spielern ermöglicht, ihre Spieldaten von Xbox One auf Xbox Series oder von PS4 auf Playstation 5 zu transferieren.

Zuerst einmal müsst ihr das Rollenspiel auf die neueste Version aktualisieren und sowohl auf die PS4- oder die Xbox-One-Version von Tales of Arise als auch auf die dazugehörigen PS5- oder Xbox-Series-Ports zugreifen können. Im Hauptmenü findet ihr ab sofort die Option „Speicherdatei hochladen" (nur PS4/Xbox One) bzw. „Speicherdatei herunterladen" (nur Xbox Series/PS5) und dort wählt ihr eure jeweiligen Savegames aus, die übertragen werden sollen. Ihr müsst darauf achten, dass eure PS5- und Xbox-Series-Fortschritte bei dem Vorgang überschrieben werden, aber es ist eine Möglichkeit, um die alten Daten weiterhin nutzen zu können. Falls ihre Fragen zum genauen Ablauf habt, dann findet ihr in diesem Artikel einige gute Anhaltspunkte.

Darüber hinaus ist es ab sofort möglich, einige der besonders penetranten Werbehinweise zu kostenpflichtigen DLC-Inhalten auszublenden, mit denen man in Tales of Arise konfrontiert wird. Sobald ihr die entsprechende Option in den Einstellungen deaktiviert habt, werdet von der Werbung zumindest im laufenden Spiel verschont.