Tales of Arise erhält im November eine massive Erweiterung

Es ist zwei Jahre her, dass Tales of Arise veröffentlicht wurde, das in den Medien überwältigend als eines der besten JRPGs seit langem gefeiert wurde (es hat uns auch sehr gut gefallen, siehe unsere Rezension hier), und die Spieler schienen sich einig zu sein.

Jetzt ist es an der Zeit, die Abenteuer fortzusetzen, denn Tales of Arise bekommt eine Erweiterung namens Beyond the Dawn, die im November erscheint. Und dies ist kein durchschnittlicher DLC, sondern fügt "20+ Stunden Spielinhalte" hinzu. Laut der Pressemitteilung können wir uns auf "neue Quests, Dungeons, Bosskämpfe und einen epischen neuen Handlungsbogen vor dem Hintergrund einer sich entwickelnden, wunderschönen Fantasy-Welt" freuen, was ehrlich gesagt ziemlich großartig klingt.

Seht euch unten den Ankündigungstrailer sowie eine Auswahl an Screenshots an, die zeigen, was kommen wird, wenn es am 9. November für PC, PlayStation und Xbox erscheint.