Taktik-Rollenspiel The Diofield Chronicle startet dieses Jahr auf allen aktuellen Plattformen

Square Enix hat am Abend zwei neue Spiele angekündigt und in diesem Beitrag werden wir euch The Diofield Chronicle vorstellen. Das Rollenspiel spielt auf dem Kontinent Rowetale, auf dem ein Krieg um den Rohstoff "Jade" entbrennt. Dieses Material wird zum Wirken von Magie benötigt und die beiden größten Fraktionen dieses Reiches erheben Anspruch darauf. Wir erleben diesen Konflikt aus Sicht der vierköpfigen Söldnertruppe "Blue Foxes", die die Situation für sich auszunutzen wissen.

Die Kämpfe des japanischen Taktik-Rollenspiels laufen prinzipiell in Echtzeit ab, allerdings lässt sich die Action pausieren, damit ihr euren Einheiten in Ruhe Befehle erteilen könnt. Ihr müsst die Vor- und Nachteile der einzelnen Charaktere im Auge behalten, die Begebenheiten des Schlachtfelds genau überblicken und die Fähigkeiten der unterschiedlichen Klassen nutzen, um aus den Gefechten siegreich hervorzugehen.

The Diofield Chronicle erschient noch dieses Jahr für alle aktuellen Plattformen. Das Strategiespiel nutzt eine isometrische 3D-Dioramaperspektive, die aufwändige Videoaufnahmen mit schicken Charakter-Tie-Ins verbindet. Das Ergebnis ist etwas durchwachsen, aber es läuft eben auch auf Xbox One, PS4 und Nintendo Switch.

Quelle: Playstation-Blog.