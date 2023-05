Take-Two-Chef sagt, dass "wir wahrscheinlich" Konsolen-Upgrades der mittleren Generation bekommen werden

HQ

Der CEO von Take-Two, Strauss Zelnick, hatte während der Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des 4. Quartals viel auszupacken, darunter einige klare Hinweise darauf , dass Grand Theft Auto VI im nächsten Geschäftsjahr (1. April 2024 bis 31. März 2025) veröffentlicht werden könnte.

Aber das war nicht das einzige interessante Detail, das Zelnick mitzuteilen hatte, denn GamesIndustry.biz nutzte die Gelegenheit, um ihn zu fragen, ob wir Konsolen-Upgrades der mittleren Generation wie PlayStation 4 Pro und Xbox One X bekommen werden, worauf er antwortete: " Das werden wir wahrscheinlich " und fügte hinzu, dass sie " das Geschäft nicht sehr beeinflusst haben" .

Sowohl PlayStation 4 Pro als auch Xbox One X wurden um diese Zeit in der letzten Generation angekündigt, und wenn Zelnick Recht hat - was er wahrscheinlich ist, da sowohl Microsoft als auch Sony definitiv wollen, dass Take-Two ihre Spiele für bessere Hardware optimiert, falls es welche gibt -, könnten wir während Sonys Showcase nächste Woche oder Microsofts Showcase am 11. Juni mehr darüber hören.