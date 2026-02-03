Take-Two weist Gerüchte zurück: GTA 6 wird im November mit physischen Ausgaben erscheinen

HQ

Letzte Woche kursierten Gerüchte über Grand Theft Auto VI, dass es zum Start keine physischen Versionen zum Verkauf gibt. Das wäre für die meisten von euch wahrscheinlich kein großes Problem, da die große Mehrheit der Spieler heutzutage ihre Spiele digital kauft, aber es könnte einen bemerkenswerten Einfluss auf ein so mit Spannung erwartetes Spiel wie GTA 6 haben. Nicht nur, weil die Verkaufszahlen so stark erwartet werden, dass selbst das Verpassen des relativ kleinen Prozentsatzes physischer Exemplare Millionen potenzieller Käufer bedeuten könnte. Ein weiterer Grund ist die zusätzliche Belastung, die dies für die Server der PlayStation- und Xbox-Stores mit sich bringen würde. Wir haben gesehen, wie sich das auf den Start von Hollow Knight: Silksong und andere mit Spannung erwartete Titel im Laufe der Jahre ausgewirkt hat. Glücklicherweise scheint es keinen Grund zur Sorge zu geben... vorerst.

Strauss Zelnick, der CEO des GTA-Verlags Take-Two, wies die Gerüchte im Gespräch mit Variety zurück, indem er erklärte, es sei "nicht der Plan", die physischen Ausgaben von GTA 6 auf 2027 zu verschieben. Es ist interessant, dass er nicht einfach gesagt hat: "Nein, das wird nicht passieren", aber vielleicht hat er seine Lektion gelernt, nachdem er uns gesagt hat, dass eine zweite Verzögerung weniger als drei Monate vor der tatsächlichen Verschiebung von GTA 6 auf den 19. November sehr unwahrscheinlich war. Apropos...

Zelnick teilte den Investoren außerdem mit, dass GTA 6 weiterhin am 19. November erscheinen soll, also werden wir sehen, ob das dritte Mal in neun Monaten der Glück ist.