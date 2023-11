Take-Two mit Rechtsstreit über NBA 2K-Mikrotransaktionen getroffen

HQ

Take-Two Interactive ist kein Unbekannter, wenn es um Vorwürfe wegen gieriger Mikrotransaktionen geht, aber es gibt selten wirkliche Konsequenzen außerhalb von verärgerten Spielern, die immer noch jedes Jahr die Spiele des Publishers kaufen.

Aber gelegentlich hat jemand die Nase voll, und das ist jetzt passiert, als Take-Two mit einer Klage wegen der Mikrotransaktionen in der NBA 2K-Franchise konfrontiert wurde. Axios berichtet, dass es sich bei dem Vorwurf um "Diebstahl" handelt, da die virtuelle Währung, die Sie für die Spiele kaufen, Ihnen so gut wie gestohlen wird, wenn die Server geschlossen werden - was in der Regel viel zu schnell geschieht. Und wie Sie wissen, gibt es keine Möglichkeit, alte Währung auf das nächste Spiel zu übertragen, obwohl es eine einfache Lösung wäre.

Diese Praxis wird nun in der Sammelklage, die vor einigen Tagen beim Bundesgericht in Kalifornien eingereicht wurde, als " unfair, illegal und gierig" bezeichnet, und Take-Two hat sich zu dieser Klage noch nicht geäußert. Wir werden den Fall auf jeden Fall verfolgen und uns mit weiteren Informationen über den Verlauf dieser Geschichte bei Ihnen melden.