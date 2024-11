Take-Two lässt nicht zu, dass Grand Theft Auto VI die Veröffentlichung von Borderlands 4 verschlingt

HQ

Nur wenige Publisher haben ein aufregenderes Jahr vor sich als Take-Two, wenn wir auf das Jahr 2025 blicken. Große Franchises erhalten neue Updates in Civilization VII, Grand Theft Auto VI, Borderlands 4 und Mafia: The Old Country. Bei so vielen großen Veröffentlichungen, von denen nur eine in der ersten Jahreshälfte eingesetzt wurde, hat Take-Two eine Aufgabe vor sich, um sicherzustellen, dass sich die Spiele nicht gegenseitig auf die Füße treten.

Im Gespräch mit Variety sagte Take-Two-Chef Strauss Zelnick: "Ich denke, man kann mit Sicherheit sagen, dass wir keine riesigen Veröffentlichungen unnötig anhäufen würden, und das würde auch niemand tun."

Grand Theft Auto VI ist natürlich die größte Veröffentlichung von allen, und daher liegt es wirklich an Mafia und Borderlands, ihm aus dem Weg zu gehen. Beide letztgenannten Spiele haben ein vages Veröffentlichungsfenster für das Geschäftsjahr 2025/2026, aber beide geben auch an, dass sie 2025 erscheinen werden. Vielleicht könnte einer von ihnen einen Sommerslot einnehmen und der andere könnte näher an Weihnachten erscheinen, so dass die Leute viel Zeit haben, sich in Rockstars neuestem Sandkasten zu verlieren.