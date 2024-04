Take-Two entlässt über 500 Mitarbeiter, nachdem es zuvor "keine Pläne" dafür gab

HQ

Es ist noch gar nicht so lange her, dass Take-Two-Chef Strauss Zelnick erklärte, man wolle zwar Geld sparen, es gebe aber "keine Pläne", Mitarbeiter zu entlassen. Es stellte sich jedoch heraus, dass dies nicht der Fall war, denn Take-Two ist jetzt nicht nur dabei, Mitarbeiter zu entlassen, sondern entlässt auch viele Mitarbeiter.

Wie IGN schreibt, hat Take-Two angekündigt, dass sie planen, 5 % ihrer Gesamtzahl an Mitarbeitern zu entlassen, was 579 Mitarbeitern entspricht. Nicht nur das, sie schließen auch eine unbekannte Anzahl von Projekten, die sich in der Entwicklung befinden.

Wir wissen nicht, welche Projekte betroffen sind oder wie sich die Entlassungen verteilen, aber wir gehen davon aus, dass Nachrichten von verschiedenen Entwicklern in Kürze einen Teil der Lücke füllen werden. Take-Two hat erklärt, dass es dabei ist, "seine Organisationsstruktur zu straffen".

Dies ist Teil des sogenannten "Kostensenkungsplans", der vor einem Jahr initiiert wurde, und wie bereits erwähnt, hat Zelnick wiederholt erklärt, dass Entlassungen nicht Teil der Gesamtstrategie sein würden.

"Wir haben noch kein Fleisch auf die Knochen gelegt. Ich möchte nur anmerken, dass unser größter Ausgabenposten eigentlich das Marketing ist. Wir glauben, dass wir das optimieren können. Wir haben auch Ausgaben für Dritte, Software, andere Anbieter, Lieferdienste. Und wir finden dort immer Chancen. Das Schwierigste ist, Kollegen zu entlassen, und wir haben derzeit keine Pläne", sagte er damals.