Take-Two deutet auf zukünftige PC-Veröffentlichung von GTA VI hin

In der Vergangenheit wurden Grand Theft Auto-Spiele, zumindest die modernen, immer nur langsam auf dem PC veröffentlicht. Ein Muster, das sich auch mit Grand Theft Auto VI zu wiederholen scheint, obwohl wir es noch nicht offiziell bestätigt bekommen haben. Wie Take-Two-Chef Strauss Zelnick kürzlich in einem Interview mit IGN kommentierte. Er sagte, es sei schon immer ihre Strategie gewesen, zuerst auf der Konsole zu starten, dann auf dem PC.

Herr Zelnick wies jedoch darauf hin, dass der PC-Markt zu einem immer wichtigeren Teil des Geschäfts geworden sei und dass er davon ausgehe, dass sich dieser Trend fortsetzen werde.

"Mit Civilization 7 ist es also sofort auf Konsole, PC und Switch verfügbar. Was die anderen in unserem Lineup betrifft, so gehen wir nicht immer auf alle Plattformen gleichzeitig. In der Vergangenheit hat Rockstar mit einigen Plattformen begonnen und ist dann historisch zu anderen Plattformen gewechselt

Wir haben gesehen, wie der PC zu einem immer wichtigeren Teil dessen geworden ist, was früher ein Konsolengeschäft war, und ich wäre nicht überrascht, wenn sich dieser Trend fortsetzen würde."

Können wir das also als Bestätigung dafür nehmen, dass Grand Theft Auto VI in Zukunft auch auf dem PC erscheinen wird? Ja, höchstwahrscheinlich, aber die Frage ist, wie lange wir noch warten müssen.