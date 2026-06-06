Take-Two-CEO Strauss Zelnick stößt als spielbarer Wrestler zu WWE 2K26

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Das muss eine der seltsamsten Gaming-Nachrichten des Jahres sein. Strauss Zelnick, CEO von Take-Two Interactive – der Firma, der sowohl Rockstar als auch 2K besitzt – ist plötzlich als spielbarer Wrestler in WWE 2K26 aufgetaucht.

Zelnick wurde als Teil der dritten Staffel neuer Inhalte des Spiels eingeschmuggelt und verfügt über seinen eigenen Auftritt, speziell aufgenommene Kommentarlinien und Frank Sinatras "My Way" als Einzugsmusik. Er ist außerdem auf Platz 77, was ihn vielleicht nicht zum furchterregendsten Monster des Rings macht, aber dennoch stark genug, um zwischen den Vorstandssitzungen digitale Schläge auszuteilen.

Das Ganze macht natürlich extra Spaß, da Zelnick auch der Mann an der Spitze der Take-Two-Hierarchie ist, während die Welt auf Grand Theft Auto VI wartet. Also ja, falls jemand dringend das Bedürfnis verspürt, seinen GTA-6-Frust an einem anzugtragenden CEO in einem Wrestling-Ring auszulassen, ist diese Gelegenheit offenbar jetzt offenbar.