Take-Two CEO sagt, Red Dead Online sei keine verpasste Chance gewesen

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Red Dead Online, das Mehrspieler-Angebot, das Teil von Red Dead Redemption 2 war, erhielt nicht die gleiche Aufmerksamkeit wie Grand Theft Auto Online. Hier und da gab es zwar ein paar Inhalte, aber es war klar, welches Spiel Rockstars Favorit und das der Fans waren. Selbst wenn Red Dead Online inzwischen praktisch auf der Stelle steht, will der CEO von Take-Two uns wissen lassen, dass das Projekt keineswegs eine verpasste Gelegenheit war.

"Es gibt buchstäblich nichts daran, dass Red Dead 85 Millionen Einheiten verkauft hat, was auf eine verpasste Chance hindeuten könnte. Und Red Dead Online ist enorm erfolgreich und langlebig", sagte Zelnick kürzlich gegenüber IGN. Zelnick hob hervor, dass Rockstar ein ziemlich einzigartiges Unternehmen ist, bei dem man einen Riesen wie Red Dead Redemption 2 hat, der vom Giganten Grand Theft Auto überschattet wird.

"Ich denke, wenn wir Grand Theft Auto hier in unserer Firma nicht hätten, würden die Leute nur darüber reden, dass wir dieses riesige Franchise in Red Dead haben, was wir haben und auf das wir sehr stolz sind. Ich persönlich finde Red Dead einfach großartig und ich liebe es, mich damit auseinanderzusetzen. Und ich denke, der Grund, warum es sich weiterhin verkauft, ist, dass es einfach spektakuläre Unterhaltung ist. Es ist wunderschön und fühlt sich sehr aktuell an, obwohl es kein neuer Titel ist."

Red Dead Redemption 2 sieht vielleicht immer noch wunderschön aus, aber Fans hoffen auf eine leicht aktualisierte Version, die eines Tages als native PS5- und Xbox Series X/S-Port erscheint. Gerüchte über eine Nintendo Switch 2-Version kursieren ebenfalls schon seit einiger Zeit, aber leider wurde bisher nichts Offizielles bekanntgegeben.