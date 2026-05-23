Take-Two CEO enthüllt die 50-Millionen-Dollar-Änderung an Borderlands, die das Spiel gerettet hat

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Borderlands ist eines der visuell am besten definierten Franchises, die wir in der modernen Spieleära gesehen haben. Man muss nur auf die Charaktere und die Welt schauen, um zu wissen, dass man viel Plündern und Schießen erwartet. Allerdings war der Zeichenstil von Borderlands ' zeitweise viel zu ähnlich, sodass Take-Two einen schweren finanziellen Rückschlag erleiden musste.

"Wir haben Mist gebaut und der Kunststil ist nicht angemessen und nicht differenziert, deshalb wollen wir das Spiel neu machen," Take-Two-CEO Strauss Zelnick erklärte in einem Interview mit David Senra (über GamesRadar+). Als Borderlands erstmals präsentiert wurde, hatte es einen Look, der von anderen Hits jener Zeit inspiriert war, wie Gears of War und Fallout. Das hätte das Spiel laut Zelnick nicht besonders hervorgehoben.

Die Entscheidung, den Kunststil neu zu gestalten, kostete Take-Two 50 Millionen Dollar, doch Zelnick sah darin eine notwendige Investition. "Hätten wir das nicht gemacht, wäre Borderlands kein Erfolg gewesen. Und das war eine nicht offensichtliche Entscheidung. Und ich kann dir so gut wie versichern, dass sonst niemand in der Branche das getan hätte", erklärte er.

Im Grunde bekam Borderlands also ein Remake, bevor es überhaupt veröffentlicht wurde. Schon Ende der 2000er war das etwas Undenkbares, da man ohnehin schon so viel Geld in das Spiel gesteckt hätte. Doch Zelnicks Wagnis zahlte sich aus, und Borderlands existiert bis heute.