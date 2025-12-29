Take That bekommt im Januar eine Mini-Dokumentarserie auf Netflix

Netflix produziert normalerweise überraschend gut gemachte Dokumentationen über Popkultur-Phänomene in rasantem Tempo, und nun ist eine Miniserie in Arbeit über eine der größten überhaupt, nämlich die britische Boyband Take That , die die 1990er Jahre dominierte.

Die Miniserie startet am 27. Januar, und obwohl die Band nun nur aus drei Personen besteht (Gary Barlow, Howard Donald und Mark Owen), werden auch die ehemaligen Mitglieder Jason Orange und Robbie Williams in der Dokumentation auftreten. Sehen Sie sich unten den ersten Trailer an.

HQ