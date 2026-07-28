Taiwan wird eine Übung zur Verlegung von Waffenfabriken und kritischer Infrastruktur durchführen, um eine chinesische Invasion vorzubereiten

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Zur Feier der jährlichen Han-Kuang-Militärübungen, die vom 5. bis 14. August stattfinden, wird Taiwan gemeinsam mit zivilen Kräften eine Übung zur Verlegung der Waffenfabriken des Landes sowie eine weitere zur Umwandlung ziviler Fabriken in militärische Produktionsstätten durchführen. Dies folgt auf die Einschätzung des Militärs, dass im Falle einer groß angelegten Invasion der Volksrepublik China das chinesische Militär versuchen würde, Häfen, Landwege und Fabriken abzuschneiden, um Nachschublinien zu blockieren.

Laut Generalmajor Lu Wen-yuan, Leiter der Joint Operations Division, bei einer Pressekonferenz (über Reuters) basieren die Übungen auf der Annahme, dass "chinesische Streitkräfte routinemäßige jährliche gemeinsame Militärübungen als Tarnung für groß angelegte amphibische Landungsübungen nutzen und so ihre Pläne zum Angriff auf Taiwan verbergen, während sie die Vorbereitungen für den Angriff abschließen."

Die Übungen finden statt, während Taiwan von einem starken Anstieg der Aktivitäten der chinesischen Küstenwache rund um die Insel berichtet, was die Besorgnis in Taipeh verstärkt. Gleichzeitig gaben die Vereinigten Staaten eine von Analysten als "ungewöhnlich" bezeichnete Erklärung ab und hoben die Zusammenarbeit zwischen der US-Küstenwache und der taiwanesischen Küstenwache hervor.