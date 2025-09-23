Taiwan von tödlichen Überschwemmungen heimgesucht, nachdem der größte Taifun des Jahres einen Dammbruch ausgelöst hat

HQ

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass Taiwan vor einer schweren Krise steht, nachdem ein Bergsee im östlichen Bezirk Hualien über die Ufer getreten ist und während des Durchzugs des Taifuns Ragasa durch die Gemeinde Guangfu gespült wurde. Die örtlichen Behörden bestätigten, dass einige Einwohner gestorben sind und viele weitere noch vermisst werden, während Rettungsteams von der ganzen Insel herbeieilen, um die Rettungsaktionen zu unterstützen. Auslöser der Katastrophe waren tagelange unerbittliche Regenfälle, die die Berghänge lockerten und einen natürlichen Damm schufen, der unter dem Druck des Hochwassers zusammenbrach. Die Gemeinden in der betroffenen Region, die für ihre dünne Besiedlung und ihr zerklüftetes Gelände bekannt ist, kämpfen nun mit der Verwüstung, während der Sturm in Richtung Südchina zieht.