Taiwan und die Vereinigten Staaten gedenken des Tiananmen-Jahrestages und fordern historische Verantwortung

Die neuesten Nachrichten über China . Am Jahrestag der Niederschlagung des Tiananmen-Platzes 1989 haben Taiwan und die Vereinigten Staaten am Mittwoch ihr Engagement für die Menschenrechte bekräftigt und das Andenken an diejenigen gewürdigt, die für demokratische Freiheiten protestiert haben.

Während die chinesischen Behörden weiterhin die öffentliche Diskussion unterdrücken und die Sicherheitsvorkehrungen rund um wichtige Orte verschärfen, fordern internationale Stimmen, darunter Australien und die Familien der Opfer, eine öffentliche Abrechnung. China tat diese ausländischen Äußerungen als Einmischung ab.