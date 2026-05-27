Taiwan überholt Indien und wird zum fünftgrößten Aktienmarkt der Welt

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Obwohl Taiwan knapp unter 24 Millionen Einwohner hat, ist das Land unglaublich einflussreich, vielleicht vor allem wegen seiner Hightech-Fertigungsindustrie. Im Vergleich zu Indiens 1,5 Milliarden Einwohnern ist es kaum vergleichbar in der Größe, aber wie erfolgreich Taiwan ist, wird aus anderen Perspektiven sehr deutlich.

Bloomberg berichtet nun, dass der Aktienmarkt in diesem kleinen Land tatsächlich den indischen Markt im Wert übertroffen hat, wodurch Taiwan den fünfthöchsten Aktienmarkt der Welt beherbergt. Nicht schlecht für ein Land mit knapp unter 24 Millionen Einwohnern, das ständig unter Druck von China steht. Hier sind die aktuellen Top 5:



Taiwan

Hongkong

Japan

China

Vereinigte Staaten

