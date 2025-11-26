Taiwan stellt einen zusätzlichen Verteidigungshaushalt von 40 Milliarden Dollar vor, um dem wachsenden Druck aus China entgegenzuwirken

HQ

Taiwan hat ein neues Verteidigungspaket in Höhe von 40 Milliarden Dollar angekündigt, das darauf abzielt, die Abschreckung gegen China zu stärken, wobei Präsident Lai Ching-te sagt, die Insel könne bei der nationalen Sicherheit keine Kompromisse eingehen. Der Plan, der von 2026 bis 2033 läuft, umfasst Mittel für Raketen, Drohnen und das neue T-Dome-Luftverteidigungssystem.

Dieser Schritt erfolgt, während Peking den militärischen und politischen Druck auf die selbstverwaltete Insel verstärkt und Washington Taipeh auffordert, die Verteidigungsausgaben zu erhöhen. Das 1,25 Billionen Taiwan-Dollar-Paket wird die Zustimmung des von der Opposition geführten parlaments Taiwans benötigen.

US-Beamte sagen, die zusätzlichen Ausgaben stärken die Stabilität in der Taiwanstraße, während Taiwans wichtigste Oppositionspartei die Regierung warnte, angesichts der zunehmenden regionalen Spannungen "vom Abgrund zurückzutreten". Es bleibt abzuwarten, wie schnell der Haushalt durch das Parlament voranschreiten wird.