Taiwan startet inmitten zunehmender Spannungen mit China die bisher größten Militärübungen aller Zeiten

HQ

Die neuesten Nachrichten über Taiwan und China . Taiwan hat am Mittwoch seine bisher umfangreichsten Militärübungen begonnen, bei denen Simulationen auf wichtige Infrastrukturen und Kommandosysteme abzielen, um sich auf eine mögliche Invasion vorzubereiten, sagten hochrangige Verteidigungsbeamte.

"Wir lernen aus der Situation in der Ukraine in den letzten Jahren und denken realistisch darüber nach, was Taiwan bevorstehen könnte... im echten Kampf. Die Kommandeure müssen darüber nachdenken, mit welchen Problemen ihre Truppen konfrontiert sein könnten, und sie müssen sie an ihre Untergebenen weitergeben."

Die Übungen, an denen neue Raketensysteme und eine noch nie dagewesene Anzahl von Reservisten beteiligt sind, zielen darauf ab, die militärische Führung zu dezentralisieren und die Koordination des Zivilschutzes zu stärken. Während Peking sie als Posen abtat, behauptet Taipeh, dass sie wachsende regionale Bedrohungen widerspiegeln.