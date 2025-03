HQ

Die neuesten Nachrichten über Taiwan . Das Land hat seine erste Zivilschutzübung unter dem neu gegründeten Resilienzausschuss von Präsident Lai Ching-te durchgeführt, bei der Reaktionen auf Großkatastrophen wie Tsunamis und Angriffe auf kritische Infrastrukturen simuliert werden.

An der Übung, die in Tainan stattfand, nahmen 1.500 Teilnehmer teil und an der hochrangige westliche Diplomaten teilnahmen. Obwohl Taiwan regelmäßig mit Erdbeben und Taifunen konfrontiert ist, unterstreichen die Übungen die wachsende Besorgnis über eine mögliche chinesische Aggression.

Die Veranstaltung zeigte die koordinierten Bemühungen von Notfallhelfern und zivilen Behörden und stärkte Taiwans Strategie der gesellschaftlichen Verteidigung. Im Moment bleibt abzuwarten, wie sich diese Bemühungen auf die Sicherheitslandschaft Taiwans auswirken werden.